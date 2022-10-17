Кримінал

На Дніпропетровщині російська ракета влучила в об’єкт енергетичної інфраструктури

17 Жовтня 2022 08:06
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Окупанти усю ніч атакували Дніпропетровщину ракетами, “Градами” та важкою артилерією

Про це повідомив у телеграмі голова ОВА Валентин Резніченко.

“Росіяни усю ніч атакували область ракетами, “Градами” та важкою артилерією.

Три ворожі ракети силами нашої ППО знищені. Одна ракета ударила по об’єкту енергетичної інфраструктури. Там сильна пожежа. На місці прильоту працюють усі служби.

Нікопольський район російські окупаційні війська накрили вогнем з “Градів” та важкої артилерії. Туди прилетіли понад 30 ворожих снарядів.

У Марганецькій та Червоногригорівській громадах пошкоджені будинки. Попередньо, люди не постраждали”, – йдеться в повідомленні.


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