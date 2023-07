Кулеба закликав МКС видати ордер на арешт голови білоруського Червоного Хреста

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Міжнародний кримінальний суд видати ордер на арешт голови білоруського товариства Червоного Хреста Дмитра Шевцова, який публічно зізнався у злочині незаконної депортації дітей з тимчасово окупованих територій України.

Про це Кулеба написав у Twitter.

Як передає білоруське видання Зеркало, Шевцов під час чергової поїздки на тимчасово окуповані землі Донбасу у репортажі для телеканалу Беларусь 1 зізнався, що його організація бере участь у вивезенні дітей з України.

“Мене до глибини душі обурив той факт, що люди, гадаю, у міру своїх хворобливих думок вважають, що так логічно чинити – коли звинуватили Білорусь у тому, що ми викрадаємо дітей, які приїжджають до нас на оздоровлення. І чесно кажучи, річ у тім, що і білоруський Червоний Хрест брав у цьому – бере і братиме – активну участь”, – заявив Шевцов.

Кулеба у відповідь на таке зізнання Шевцова написав, що усі винні у крадіжках українських дітей мають бути притягнуті до відповідальності.

I call on the International Criminal Court to issue an arrest warrant for Dzmitry Shautsou, who has publicly confessed to the crime of unlawful deportation of children from occupied areas of Ukraine. All those responsible for stealing Ukrainian children must be held to account. https://t.co/kvHcIbS6mE