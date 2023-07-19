Кримінал

Кулеба закликав МКС видати ордер на арешт голови білоруського Червоного Хреста

19 Липня 2023 21:48
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діти, мзс, білорусь

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Міжнародний кримінальний суд видати ордер на арешт голови білоруського товариства Червоного Хреста Дмитра Шевцова, який публічно зізнався у злочині незаконної депортації дітей з тимчасово окупованих територій України.

Про це Кулеба написав у Twitter.

Як передає білоруське видання Зеркало, Шевцов під час чергової поїздки на тимчасово окуповані землі Донбасу у репортажі для телеканалу Беларусь 1 зізнався, що його організація бере участь у вивезенні дітей з України.

“Мене до глибини душі обурив той факт, що люди, гадаю, у міру своїх хворобливих думок вважають, що так логічно чинити – коли звинуватили Білорусь у тому, що ми викрадаємо дітей, які приїжджають до нас на оздоровлення. І чесно кажучи, річ у тім, що і білоруський Червоний Хрест брав у цьому – бере і братиме – активну участь”, – заявив Шевцов.

Кулеба у відповідь на таке зізнання Шевцова написав, що усі винні у крадіжках українських дітей мають бути притягнуті до відповідальності.


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