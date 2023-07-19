Білоруський Червоний Хрест краде українських дітей

Білоруський Червоний Хрест підтвердив, що бере участь у вивезенні українських дітей з окупованих територій до Білорусі.

Про це пише білоруське видання Зеркало із посиланням на заяву голови білоруського Червоного Хреста Дмитра Шевцова під час поїздки на Донбас.

“Мене до глибини душі обурив той факт, що люди, думаю, у міру своїх думок запалених, або вони вважають, що так логічно чинити, коли звинуватили Білорусь у тому, що ми викрадаємо дітей, які приїжджають до нас на оздоровлення. І чесно кажучи, річ у тім, що і білоруський Червоний Хрест брав у цьому – і бере, і братиме, і братиме – активну участь”, – сказав Шевцов.

Він заявив про це білоруському телебаченню під час поїздки на окуповані території України.

Шевцов стверджує, що приїхав туди, щоб “показати всім” і переконати у зворотному тих, хто звинувачує Білорусь у викраденні дітей. Шевцов заявляє, що “не може допустити шкоди іміджу країни, білоруського Червоного Хреста і всього руху Червоного Хреста”.

Видання “Зеркало” повідомляє, що під час своєї попередньої поїздки на окуповані українські території Шевцова було помічено в камуфляжі та з літерою Z на рукаві, хоча статут Червоного Хреста вимагає від членів організації залишатися нейтральними. У Міжнародному комітеті Червоного Хреста заявили, що вивчають цей інцидент.