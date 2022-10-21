Кількість постраждалих унаслідок ранкових ударів по Харкову зросла до 6

За уточненими даними, унаслідок ударів завданих по Харкову російськими окупаційними військами в п’ятницю вранці поранено 6 людей, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

“Сьогодні близько 8:00 ранку ворог здійснив ракетний обстріл м. Харків. Зафіксовані влучання в об’єкт промислової інфраструктури в Київському районі міста. На місці працюють усі екстрені служби. Попередньо, шість осіб зазнали поранень. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється”, – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, минулої доби російські окупанти обстрілювали Куп’янськ та Вовчанськ, а також населені пункти Куп’янського, Чугуївського, Харківського та Богодухівського районів. За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби в Богодухівському районі госпіталізовано 30-річного чоловіка з пораненням. У Куп’янському районі госпіталізовано 56-річну жінку та 58-річного чоловіка. Також у Куп’янську по медичну допомогу звернувся 55-річний чоловік, що отримав поранення напередодні.