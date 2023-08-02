Кримінал

Історія з “депутатами-ухилянтами” з Київради. Підозру вручили і екскомандиру частини

2 Серпня 2023 15:29
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прокуратура, армія

Колишньому командиру військової частини, який відправив підлеглих до Київської міської військової адміністрації, повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Екскомандиру військової частини повідомили про підозру у перевищенні військовим посадовцем службових повноважень при процесуальному керівництві Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

За даними слідства, підозрюваний ухвалив рішення, яке могло бути ухвалене лише головнокомандувачем Збройних Сил України.

Він видав наказ про відрядження чотирьох підлеглих йому військовослужбовців до Київської міської військової адміністрації.

Підозрюваному вручено клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

1 серпня 2023 року спецпрокурори спільно з ДБР повідомили про підозру чотирьом військовослужбовцям однієї з військових частин ТрО, троє з яких є столичними депутатами, а ще один – помічником депутата Київради.

Їм інкримінують ухилення від несення обов’язків військової служби, тому що, за даними слідства, протягом року вони не приходили на військову службу, одержуючи грошове забезпечення з військової частини.


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