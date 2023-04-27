Голову Полтавського райсуду підозрюють у співпраці з ФСБ

Служба безпеки України затримала голову Полтавського райсуду. Вона підозрюється у співпраці з російськими спецслужбами та передачі даних про українських захисників.

Як з’ясували слідчі, затримана з власної ініціативи вийшла на російські спецслужби та почала співпрацю з ними ще на початку повномасштабного вторгнення. На той момент вона перебувала у Бердянську, де працювала суддею у міськрайонному суді.

Після того, як Росія окупувала місто вона добровільно залишилась працювати окупованій частині Запорізької області. Там і почалась її співпраця з росіянами.

“Встановлено, що наприкінці березня минулого року вона передала окупантам інформацію про переміщення трьох бійців окремого загону спецпризначення “Азов” з Маріуполя до району Мангуша”, – пише СБУ.

Окрім цього вона змушувала інших працівників суду здавати позиції українських військових. А у випадку, якщо ті відмовлялись, то “здавала” їх до російських каральних органів.

Улітку 2022 року жінка залишила окуповані території та виїхала на підконтрольну Україні територію, де згодом влаштувалась до Полтавського райсуду.

“На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі вирішується питання щодо відсторонення фігурантки від посади та обрання запобіжного заходу ˗ тримання під вартою”, – повідомили у відомстві.

За даними джерела РБК-Україна в правоохоронних органах, мова йде про Ларису Богомолову, яка з липня 2022 року була призначена очільницею Полтавського районного суду. Попереднє місце роботи її роботи – суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області.