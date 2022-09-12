На Харківщину направлять додаткові групи піротехніків, які розміновуватимуть території від російських боєприпасів.

Про це 12 вересня сказав міністр МВС Денис Монастирський.

За його словами, Харківщина забруднена боєприпасами більше, ніж Київщина та Сумщина.

“Зараз ми мобілізуємо піротехнічні підрозділи ДСНС з усієї України, а також вибухотехніків поліції, аби вони допомогли максимально розмінувати об’єкти критичної інфраструктури, житлові будинки й дороги, щоб могли розпочати роботу фахівці, які повертають світло, енергопостачання, готують до опалювального сезону, власне, повертають життя», — сказав очільник МВС.

За його словами, на Харківщині вже зафіксували понад 40 воєнних злочинів окупантів.

“На Харківщині ми говоримо про понад 40 воєнних злочинів, які зафіксовані фактично тими слідчими, які зайшли на деокуповані території”, — повідомив міністр.