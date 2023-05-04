Кримінал

Екскомандиру львівського “Беркуту” повідомлено про нову підозру

4 Травня 2023 12:15
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прокуратура, майдан

Правоохоронці повідомили про нову підозру у “справах Майдану” колишньому командиру Львівського підрозділу “Беркут”, повідомляє Офіс генпрокурора.

“За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора колишньому командиру батальйону міліції особливого призначення “Беркут” ГУМВС України у Львівській області повідомлено про нову підозру – в організації перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, а також привласненні вогнепальної зброї (ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 365, ч. 2 ст. 262 КК України)”, – ідеться в повідомленні відомства.

За інформацією прокуратури, підозрюваний, перевищуючи службові повноваження, 20 лютого 2014 року організував привласнення вогнепальної зброї – 10 помпових рушниць “Форт-500 М-1”. “Такі дії він вчинив для приховування факту використання правоохоронцями 18 лютого 2014 року цієї вогнепальної зброї до учасників акцій протесту на вулицях Інститутській, Шовковичній та Кріпосному провулку в м. Києві”, – уточнюється в повідомленні.

У повідомленні зазначається, що правоохоронці стріляли в мітингувальників набоями ударно-травматичної дії та набоями, спорядженими свинцевою картеччю. Внаслідок цього від отриманих вогнепальних поранень загинули троє учасників акцій протесту, 10 – дістали вогнепальні поранення різного ступеня тяжкості.

У відомстві нагадують, що раніше експравоохоронцю було повідомлено про підозру за обставинами організації незаконного перешкоджання акціям протесту 18 лютого 2014 року. У цьому кримінальному провадженні 24 квітня 2023 року суд узяв його під варту.


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