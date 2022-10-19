Частина Енергодара залишилася без світла і води через обстріли

Російські окупанти в черговий раз обстріляли Енергодар Запорізької області. Місто частково без світла і води.
Про це повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов.
Він зазначив, що ворожі обстріли почались близько опівночі та не вщухають зранку. Спочатку окупанти атакували промисловоі зони, а потім і саме місто.
“Є повідомлення про пошкодження однієї з підстанцій, а також будівлі виконавчого комітету міської ради. Інформації про постраждалих серед цивільного населення не надходило”, – написав мер.
Орлов просить усіх мешканців залишатися вдома та дотримуватися правила двох стін до стабілізації ситуації.