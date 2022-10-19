Кримінал

Частина Енергодара залишилася без світла і води через обстріли

19 Жовтня 2022 08:22
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війна

Російські окупанти в черговий раз обстріляли Енергодар Запорізької області. Місто частково без світла і води.

Про це повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов.

Він зазначив, що ворожі обстріли почались близько опівночі та не вщухають зранку. Спочатку окупанти атакували промисловоі зони, а потім і саме місто.

“Є повідомлення про пошкодження однієї з підстанцій, а також будівлі виконавчого комітету міської ради. Інформації про постраждалих серед цивільного населення не надходило”, – написав мер.

Орлов просить усіх мешканців залишатися вдома та дотримуватися правила двох стін до стабілізації ситуації.


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