Кримінал

Авіація ЗСУ завдала 15 ударів по позиціях ворога, – ОК “Південь”

19 Жовтня 2022 07:15
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війна

На півдні авіація відпрацювала 15 ударів в райони опорних пунктів та місць зосередження сил і засобів противника.

Про це повідомляє оперативне командування “Південь”.

“З метою уточнення положення наших військ та корегування вогню артилерії ворог активно проводить аеророзвідку.

Двічі були обстріляні з реактивних систем залпового вогню “Град” і “Ураган” нещодавно звільнені населені пункти Петропавлівка і Трифонівка в Бериславському районі. Без втрат”, – йдеться у повідомлені.

У командуванні уточнили, що ворожою авіацією було завдано 3 удари в район Давидового Броду.

Натомість українська авіація відпрацювала 15 ударів в райони опорних пунктів та місць зосередження сил і засобів противника.

За даними ОК “Південь”, ворожі втрати складають  84 загарбники, 2 самохідні крупнокаліберні гаубиці типу “Акація” та “Мста-С”, танк, 3 одиниці авто-бронетехніки, а також 3 склади з боєприпасами у Бериславському і Баштанському районах.

У Чорному морі корабельне угруповання ворожого флоту складає 9 одиниць, з яких напоготові до активних дій – 2 ВДК та 2 ракетоносії з 16 ракетами “Калібр”.


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