Політика

“А ви доведіть!” Росія відмовилася давати пояснення Польщі через ракету

30 Грудня 2023 10:08
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росія, ракета

Росія не даватиме пояснень Польщі через ракету, яка залетіла в повітряний простір цієї країни, поки «не буде пред’явлено конкретних доказів». Про це заявив тимчасовий повірений у справах Росії у Польщі Андрій Ордаш.

“Поки не буде надано конкретних доказів, ми не даватимемо жодних пояснень, бо ці звинувачення голослівні. Ця ситуація дуже нагадує інцидент у листопаді минулого року, коли на території Польщі впала ракета та загинули двоє людей. Тоді російську сторону також намагалися звинуватити у цьому інциденті. Пізніше виявилось, що ракета була вистрілена українськими військовими”, – заявив дипломат.

Вранці 29 грудня влада Польщі повідомила, що в повітряний простір країни влетів невідомий об’єкт. Пізніше голова польського генштабу Веслав Кукула заявив, що “все вказує на те”, що це була російська ракета. За даними польської влади, ракета залетіла вглиб території країни на 40 кілометрів і знаходилася в повітряному просторі Польщі три хвилини. Після зміни курсу вона повернулася в небо України і там була збито ППО.

МЗС Польщі ввечері 29 грудня вручило Ордашу ноту з вимогою надати пояснення у зв’язку з подією. Після цього у відомстві пообіцяли «жорсткішу реакцію» у разі повторення таких інцидентів.


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