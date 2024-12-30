Суспільство

9 січня оголошено днем жалоби за колишнім президентом США Картером
30 Грудня 2024 07:40
читать на русском →
байден
Джиммі Картер / Фото з відкритих джерел

Президент США Джо Байден висловив співчуття у зв’язку зі смертю 39-го президента Сполучених Штатів та лауреата Нобелівської премії миру Джиммі Картера. Він оголосив 9 січня 2025 року Національним днем жалоби.

Про це заявив Байден.

“…призначаю 9 січня 2025 року Національним днем жалоби на всій території Сполучених Штатів.
Я закликаю американський народ зібратися в цей день у своїх місцях богослужінь, щоб вшанувати пам’ять президента Джеймса Ерла Картера-молодшого.
Запрошую людей усього світу, які поділяють нашу скорботу, долучитися до цього урочистого вшанування.”

 Байден також розпорядився про приспускання прапорів на всій території США на знак пошани до Джиммі Картера протягом 30 днів після його смерті.

 Джиммі Картер помер у неділю у віці 100 років.

 Джиммі Картер був президентом США з 1977 до 1981 року, представляв Демократичну партію. У 2002 році отримав Нобелівську премію миру. До президентства він обіймав посаду губернатора штату Джорджія у 1971–1975 роках.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
30 Грудня 2024 13:33

США спрямують майже $2,5 млрд на безпекову підтримку України – заява Байдена
30 Грудня 2024 12:37

Словаччина заперечує співпрацю з РФ та критикує заяви Зеленського щодо “енергетичного фронту”
30 Грудня 2024 11:36

Сибіга зустрівся з новим лідером Сирії
30 Грудня 2024 10:34

Ключові нотаріальні реєстри після російської кібератаки відновили 
30 Грудня 2024 09:35

Сили ППО збили 21 ворожий безпілотник
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
усі думки