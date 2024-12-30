9 січня оголошено днем жалоби за колишнім президентом США Картером

Президент США Джо Байден висловив співчуття у зв’язку зі смертю 39-го президента Сполучених Штатів та лауреата Нобелівської премії миру Джиммі Картера. Він оголосив 9 січня 2025 року Національним днем жалоби.

Про це заявив Байден.

“…призначаю 9 січня 2025 року Національним днем жалоби на всій території Сполучених Штатів.

Я закликаю американський народ зібратися в цей день у своїх місцях богослужінь, щоб вшанувати пам’ять президента Джеймса Ерла Картера-молодшого.

Запрошую людей усього світу, які поділяють нашу скорботу, долучитися до цього урочистого вшанування.”

Байден також розпорядився про приспускання прапорів на всій території США на знак пошани до Джиммі Картера протягом 30 днів після його смерті.

Джиммі Картер помер у неділю у віці 100 років.

Джиммі Картер був президентом США з 1977 до 1981 року, представляв Демократичну партію. У 2002 році отримав Нобелівську премію миру. До президентства він обіймав посаду губернатора штату Джорджія у 1971–1975 роках.