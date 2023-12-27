Суспільство

88% українців вірить у перемогу – опитування

27 Грудня 2023 18:56
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опитування

У перемогу вірять 88% українців, а 58% з них вважають, що це відбудеться в короткостроковій перспективі.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова спільно з Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, презентація якого відбулася в Укрінформі.

88% вірять у перемогу, при чому 63% з них вірять у перемогу однозначно. Сумнівається лише 5% опитаних. Хоча порівняно із груднем 2022 року дещо змінилося співвідношення між тими, хто безумовно вірить у перемогу. Було 78%, стало – 63%, і тими, хто скоріше вірить у перемогу було 15%, стало – 25%.

Переконана в перемозі України абсолютна більшість жителів усіх макрорегіонів. У перемогу вірять 89% в Центрі, 86% на Сході, 92% на Заході та 82% на Півдні. Також можна виокремити, що на Півдні дещо більше скептиків (10%), порівняно з іншими. При цьому віра в перемогу України домінує у всіх вікових групах.

Також, відповідно до опитування, більша частина українців (58%) вірять, що Україна переможе в цій війні в короткостроковій перспективі: 6% – у найближчі кілька місяців, 21% – до літа 2024 р., ще 31% – через 1–2 роки. До перемоги у середньостроковій перспективі (3­–5 років) схиляються 15% респондентів. Люди, які не вірять, що перемога настане за їхнього життя перебувають в абсолютній меншості — 2,5%.

У макрорегіонах частка тих, хто вважає, що перемога настане через 1–2 роки, коливається від 27% на Півдні – до 36% на Заході країни. У перемогу до літа 2024 року найбільше вірять на Півдні — 25%, найменше на Сході — 16%. Від 5% до 7% українців в регіонах вважають, що війна може закінчитись у найближчі кілька місяців.

У військових досягненнях найбільше українців орієнтується на звільнення всіх полонених і повернення депортованих українців — 69%. Майже однакові за важливістю для населення: вступ України до НАТО для гарантованого захисту від нової війни, покарання всіх російських військових злочинців і відшкодування усіх збитків, завданих економіці та громадянам — 42%, 42%, 41,5% відповідно.

Кожен четвертий українець (26%) вважав би розпад Росії як держави досягненням у результаті війни. Проте в регіонах України це сприймуть по-різному. На Заході найбільша частка місцевого населення вважала би це здобутком — 40%. У Центрі та на Сході – 23% і 24% відповідно, натомість на Півдні лише 10%.

Соціологічне дослідження проводились соціологічною службою Центру Разумкова спільно з Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва у період з 8 по 15 грудня 2023 року. Опитано 2019 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Опитування методом face-to-face проводилося у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях та місті Києві (у Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях – лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії).


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