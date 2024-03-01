87-річна теща нардепа Качного подарувала доньці понад 6 млн

87-річна теща народного депутата Олександра Качного у 2022 році подарувала доньці 6,5 мільйонів гривень, однак відповісти, де заробила такі гроші, не змогла. А батько нардепа Олега Тарасова після оголошення в розшук подарував сину 1,7 мільйона гривень.

Про це повідомляє Bihus.Info.

Інформацію про дорогий подарунок Качний, який обирався в парламент від забороненої нині “Опозиційної платформи – За життя”, вніс у свою декларацію за 2022 рік.

Журналістам нардеп заявив, що батьки його дружини продали свій будинок, а ті гроші подарували доньці. Також він додав, що його тесть нібито займався підприємницькою діяльністю, тому “мав можливість мати нерухомість”.

Видання акцентує, що попри “бізнес” і “можливості” теща і тесть нардепа живуть у старій п’ятиповерхівці на київській Дарниці.

Сама 87-річна пенсіонерка заявила, що “дарували може і більше”, бо нібито займалися бізнесом, але на питання, яким саме, відповіла, що все життя була бухгалтеркою і попросила більше її не турбувати.

Коштовні подарунки від батька журналісти знайшли і в декларації нардепа від “Слуги народу” Олега Тарасова. Він вказав, що у 2022 році його батько − Сергій Тарасов − подарував йому 8,5 мільйона гривень.

Видання нагадує, що Сергій Тарасов – бізнесмен з Кіровоградщини, власник агрохолдингу “I&U GROUP”, раніше відомого як “Агроспецсервіс”, який займається вирощуванням і продажем зернових та олійних культур, тому, ймовірно, він міг робити такі подарунки.

Цікавим у цій справі є те, що з січня 2024 року Тарасов-старший перебуває у розшуку, ймовірно, через справу про рейдерські схеми з держземлями Кіровоградської області, в якій фігурує “I&U GROUP”.

Журналісти підкреслюють, що навіть після оголошення в розшук, нардеп Олег Тарасов декларував подарунки від батька: 26 січня – 200 тисяч гривень, 6 лютого – 875 тисяч гривень, 16 лютого – 300 тисяч гривень, 23 лютого – ще майже 400 тисяч гривень.

У коментарі Bihus.Info депутат заявив, що отримані кошти були зараховані по безготівковому рахунку, а усі податки сплачені. На запитання, чи не арештовані ці гроші в рамках кримінального провадження, нардеп сказав, що не знає.