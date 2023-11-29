77% українців підтримують вступ України до НАТО підтримують

Більшість українців підтримують вступ України до Європейського союзу та НАТО (78% та 77%), однак їхня кількість незначно зменшилася порівняно з червнем.

Про це свідчать результати опитування групи “Рейтинг”.

Станом на кінець листопада 78% опитаних проголосували б за вступ України до ЄС у разі проведення такого референдуму, що дещо менше ніж у липні цього року (85%). Проти вступу до ЄС тільки 5% респондентів. Натомість збільшується частка тих, хто не визначився або не хотів би голосувати: 3% та 14% відповідно.

Підтримка вступу держави до НАТО також дещо знизилася і становить 77% (в липні було 83%). Наразі показник підтримки вступу до НАТО на тому ж рівні який був на початку вторгнення у березні 2022. Однак не хотіли би бачити Україну в Північноатлантичному Альянсі лише 5% опитаних, 15% – не голосували б, і 3% – не визначились.

Ідея вступу України до НАТО в межах лише тих територій, які підконтрольні Києву, є неприйнятною для 53%. Водночас 40% респондентів цілком або скоріше підтримують таку ідею: відносно частіше на такий крок готові піти мешканці західних регіонів та столиці; люди середнього віку. Натомість жителі сходу, центру та півдня, а також найстарші підтримують цю ідею найменше.

Серед прихильників вступу України до НАТО цю ідею підтримують лише 44%, тоді як 51% – проти.