75 відсотків росіян підтримують російську агресію проти України

Більша частина населення Росії підтримує жорстоку та абсурдну війну Путіна проти України.

Про це представник ГУР МО України Вадим Скібіцький заявив у інтерв’ю виданню “KyivPost”.

“Політика кремля, це не політика всього населення РФ. Хоча, за деякими оцінками, 75 відсотків населення Росії підтримують війну проти України. Це результат кремлівської пропаганди протягом тривалого часу, понад 10 років. Ми спостерігали таку ситуацію за часів Радянського Союзу, така ж загроза. Хто ворог? Захід. Це теж саме. Нічого нового”, – зазначив представник воєнної розвідки України.

У росіян на кінець 8 місяця війни фіксують зростання кількості скарг на депресію, воно почалося після 21 вересня, коли було оголошено мобілізацію в Росії, повідомляє РБК.

Росіяни скаржаться на зростання депресії – але не через війну, а через мобілізацію. Соціологи повідомляли про зростання рівня тривожності у росіян. Опитані центри надання психологічної допомоги підтвердили: кількість звернень зі скаргами зросла порівняно з лютим, коли почалася війна.

В той же час фахівці зазначають, що після початку війни серйозного зростання кількості звернень не було.