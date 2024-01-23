6 причин, чому варто вибрати iPhone 14 покоління

У 2023 році смартфони Apple посіли перше місце з продажу на світовому ринку. Користувачі, які давно мріють оновити свій Apple-девайс, дочекалися зниження ціни на iPhone 14. Вартість впала через старт продажів флагмана – новинки 2023 року – iPhone 15.

Чи варто купувати айфон 14-го покоління або краще переплатити за 15-й. Розкажемо, з яких 6 причин цей смартфон заслуговує на увагу серед інших на техно-ринку.

Причина №1. Дизайн та якість матеріалів

У 2022 році компанія Apple трохи оновила палітру кольорів смартфонів, тому лінійка iPhone 14 представлена в 5 кольорах:

Midnight (північ);

Starlight (зіркова ніч);

RED (червоний);

Blue (блакитний);

Purple (фіолетовий).

Нова фішка “Dynamic Island” – це невеликий острівець у верхній частині екрана телефону. Раніше цей острівець був не дуже корисним, але Apple переробила його для своїх нових телефонів. Для керування Dynamic Island використовується спеціальний процесор. Це майже як окрема програма, яка може змінюватися в залежності від того, що ви робите на телефоні. Тепер тут показуються важливі повідомлення та дії.

Ще один плюс – лінійка зроблена з якісних матеріалів. Наприклад, корпусна частина айфон 14 про макс виконана із сталі з нержавіючими елементами. Саме з такого матеріалу виготовляють різноманітні медичні інструменти.

Причина №2. Хороша камера

Для любителів зробити якісні фото більше підійде версія Про. У iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max є три камери: основна, надширококутна та телефото. Що тут казати, телефон робить ідеальні знімки в умовах недостатнього світла, наближає об’єкти без втрати якості, робить професійні портрети та багато іншого. Фронтальна камера теж у нього дуже крута: вона підтримує постійне автофокусування, що стане в нагоді для зйомки блогів. Загалом камера майже нічим не відрізняється від молодшого брата – iPhone 15, тому переплачувати за новинку не обов’язково.

Причина №3. Потужний процесор

Версії Pro та Pro Max оснащені новітньою системою на кристалі Apple A16 Bionic, яка дає ще більше потужності та продуктивності. З його допомогою смартфон працює дуже швидко навіть коли відкрито багато вкладок. У цьому смартфоні є потужна графіка, що важливо для тих, хто займається створенням контенту та грає в ігри. Операційна система розроблена з урахуванням вищих стандартів безпеки: вона захищає особисті дані на кількох рівнях та запобігає вірусам.

Причина №4. Автономність

Круто, як в Apple виходить робити свої гаджети такими автономними. Вони використовують спеціальні процесори, які заощаджують енергію, а також ставлять потужні акумулятори. Наприклад, можна 29 годин поспіль дивитися відео на iPhone 14 Pro Max без зарядки.

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Причина №5. Підтримка оновлень

Лінійка iPhone 14 дозволяє оновити смартфон до останньої версії iOS. Apple завжди радять: якщо можете, оновлюйте свій айфон до нової версії. Це допомагає зробити телефон більш захищеним. Плюс оновлення виправляють баги та різні помилки, які можуть впливати на стабільність роботи смартфона.

Причина №6. Ціна

iPhone 14 мало чим відрізняється від Apple-новинки 2023 року, але коштує набагато дешевше. Ціна звичайного айфон 14 про на 128 гб в магазині yabloki.ua – близько 30 000 грн, тоді як айфон 15 з таким самим обсягом пам’яті коштує та 5 000 дорожче. Крім того, зараз багато хто женеться за флагманом, тому на попередню модель магазини часто роблять знижки. Тому телефон не тільки класний за всіма параметрами, а й економічно доступний.