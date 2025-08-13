500 млн євро від ЄБРР на закупівлю газу: Нафтогаз заявив про підписання найбільшої угоди в Україні

НАК “Нафтогаз України” та Європейський банк реконструкції та розвитку уклали угоду на відновлюваний кредит у розмірі 500 млн євро. Кошти спрямують на фінансування закупівель природного газу.

Про це повідомляє НАК “Нафтогаз України”.

Як зазначили в компанії, це найбільший проєкт, який ЄБРР коли-небудь підписував в Україні та один з найбільших в історії банку загалом. Вперше кредит надається під гарантію Європейського Союзу за програмою UIF Hi-Bar, що не потребуватиме державної гарантії України.

“Наше фінансування підтримує енергетичну безпеку України — ключовий пріоритет наших інвестицій в країні — і допоможе забезпечити українців теплом та енергією цієї зими й надалі”, — зазначив керуючий директор ЄБРР в Україні та Молдові Арвід Тюркнер.

Група Нафтогаз закуповуватиме газ на конкурентних умовах у більш ніж 30 постачальників на основі контрактів, що укладені відповідно до стандартів Європейської федерації енергетичних трейдерів (EFET) — організації, що об’єднує понад 120 європейських компаній, та спрямована на підвищення прозорості та ефективності європейського енергетичного ринку, сприяння конкуренції та забезпечення надійного постачання енергії.