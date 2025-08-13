        Економіка

        500 млн євро від ЄБРР на закупівлю газу: Нафтогаз заявив про підписання найбільшої угоди в Україні

        Галина Шподарева
        13 Серпня 2025 11:28
        читать на русском →
        Офіс "Нафтогазу" / Фото: Економічна Правда
        Офіс "Нафтогазу" / Фото: Економічна Правда

        НАК “Нафтогаз України” та Європейський банк реконструкції та розвитку уклали угоду на відновлюваний кредит у розмірі 500 млн євро. Кошти спрямують на фінансування закупівель природного газу.

        Про це повідомляє НАК “Нафтогаз України”.

        Реклама
        Реклама

        Як зазначили в компанії, це найбільший проєкт, який ЄБРР коли-небудь підписував в Україні та один з найбільших в історії банку загалом. Вперше кредит надається під гарантію Європейського Союзу за програмою UIF Hi-Bar, що не потребуватиме державної гарантії України.

        “Наше фінансування підтримує енергетичну безпеку України — ключовий пріоритет наших інвестицій в країні — і допоможе забезпечити українців теплом та енергією цієї зими й надалі”, — зазначив керуючий директор ЄБРР в Україні та Молдові Арвід Тюркнер.

        Група Нафтогаз закуповуватиме газ на конкурентних умовах у більш ніж 30 постачальників на основі контрактів, що укладені відповідно до стандартів Європейської федерації енергетичних трейдерів (EFET) — організації, що об’єднує понад 120 європейських компаній, та спрямована на підвищення прозорості та ефективності європейського енергетичного ринку, сприяння конкуренції та забезпечення надійного постачання енергії.


        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини