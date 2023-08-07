5 важливих переваг інженерної дошки

Вибір ідеального підлогового покриття має важливе значення для поліпшення зовнішнього вигляду і функціональності вашого житлового приміщення. Дерев’яна підлога та інженерна дошка стали досить популярними в Україні завдяки притаманній їм красі, міцності та адаптованості.

У цьому матеріалі ми розглянемо переваги інженерної деревини, вивчаючи, як вона може перетворити ваш будинок на затишну гавань.

1. Довговічність

Інженерна дошка відома своєю надзвичайною міцністю та стійкістю. Тверда деревина є відмінним вибором для місць з інтенсивним рухом через властиву їй міцність і довговічність, що робить її дуже стійкою до зносу. Дерев’яна підлога може зберегти свою красу та блиск протягом багатьох років при правильному догляді.

2. Різноманітність оздоблення та стилів

Велика різноманітність дизайнів, видів та оздоблення, пропонованих інженерною дошкою, є важливою перевагою. Існує варіант дерев’яної підлоги, що підходить для будь-якого естетичного стилю, чи віддаєте перевагу глибоким тонам дуба, сільській привабливості волоського горіха або гладкій елегантності клена. Крім того, ви можете змінити зовнішній вигляд вашої підлоги, щоб вона відповідала стилю всього вашого інтер’єру, вибравши з безлічі варіантів оздоблення, включаючи матову, глянсову або зістарену.

3. Просте обслуговування

Дерев’яна підлога вимагає лише кількох основних процедур догляду, щоб підтримувати її у відмінному стані. Щоб зберегти природну красу деревини, зазвичай достатньо регулярного підмітання або прибирання пилососом, періодичного миття вологою ганчіркою та використання рекомендованих засобів для дерев’яних підлог. Інженерна дошка також приваблива тим, що при правильному очищенні та догляді вона може витримати розливи та плями.

4. Гнучка природа інженерної деревини

Інженерна дошка, популярний замінник натурального дерева, є ідеальним поєднанням естетики, міцності та доступності. Вона зроблена з безлічі шарів дерева, які були спресовані разом із твердою деревиною зверху, щоб надати йому реального вигляду дерева.

5. Стабільність та вологостійкість

Інженерна дошка має більш високу стабільність і вологостійкість у порівнянні з паркетною дошкою, що є однією з її основних переваг. Оскільки існує безліч шарів деревини, вона має покращену стабільність розмірів і з меншою ймовірністю розширюється і стискається в результаті коливань температури та вологості. Завдяки цій якості інженерна деревина є чудовим варіантом для приміщень з різним рівнем вологості, включаючи кухні чи підвали.

Чинники, які слід враховувати при виборі кращого підлогового покриття.

Вплив на навколишнє середовище

Стійкість та збереження природних ресурсів забезпечується за рахунок використання підлоги з деревини з відповідально керованих лісів. Щоб переконатись, що деревина отримана відповідально, шукайте сертифікати. З іншого боку, в інженерній деревині використовується менше твердої деревини, ніж масивної, що робить її більш екологічно відповідальним вибором.

Вибір правильного покриття для підлоги вимагає ретельного розгляду вашого бюджету. Хоча первісна вартість дерев’яної підлоги може бути більшою, тривалий термін служби та довговічність матеріалу можуть заощадити поточні витрати.

Інженерна деревина — привабливий варіант для людей з обмеженим бюджетом, оскільки вона забезпечує розумнішу заміну без шкоди для краси чи якості.

Також слід враховувати простоту монтажу та ремонту. Через свою тверду структуру дерев’яні підлоги вимагають професійної установки, яка може зайняти багато часу та грошей. Адаптованість інженерної деревини дозволяє спростити методи монтажу, що знижує витрати на робочу силу.

Крім того, інженерну деревину можна відновити у разі пошкодження або зношування, просто замінивши окремі дошки, в той час як паркетну підлогу, можливо, потрібно повністю замінити або відполірувати.