5 помилок при оцінці землі, які можуть коштувати десятки тисяч

Як визначити реальну вартість землі? Звернутися до професіоналів для проведення нормативно-грошової оцінки. Компанія PRO LAND INVEST розповіла, яких помилок найчастіше припускаються при проведенні самостійного оцінювання, та як їх уникнути.
Помилки при оцінці землі: що варто знати?
Найчастіше, припускаються таких помилок:
- ігнорування цільового призначення земельної ділянки;
- неврахування обмежень, обтяжень;
- неврахування інфраструктури;
- ігнорування правового статусу;
- недооцінка ситуації на ринку.
Помилка №1: Ігнорування цільового призначення
Найдорожча помилка – неправильне розуміння можливостей використання землі. Земля для ведення особистого селянського господарства не може використовуватися для комерційного будівництва без зміни цільового призначення. Процедура складна, дорога і не завжди можлива.
Перевіряйте не лише поточне цільове призначення, а й можливості його зміни.
Помилка №2: Недооцінка обмежень та обтяжень
Земельна ділянка може мати десятки прихованих обмежень. Охоронні зони водойм, газопроводів, ЛЕП, історичних пам’яток суттєво знижують вартість землі.
Особливо уважно перевіряйте землі сільськогосподарського призначення. Паї з високим бонітетом грунтів коштують дорожче, але якщо земля підтоплюється або засолена, реальна вартість може бути мінімальною.
Помилка №3: Неврахування інфраструктури
Відсутність комунікацій може знизити вартість землі на 50-70%. Підведення електрики, газу, водопроводу до віддаленої ділянки коштує сотні тисяч гривень. Іноді це економічно недоцільно.
Перевіряйте не лише наявність комунікацій, а і їх потужність. Електрика на 10 кВт не підійде для промислового об’єкта. Централізоване водопостачання може працювати лише кілька годин на добу.
Помилка №4: Ігнорування правового статусу
Документи, які потребують особливої уваги:
- Державний акт – перевіряйте дату видачі та відповідність межам.
- Технічна документація – має бути актуальною та не старшою за 5 років.
- Витяг з Державного земельного кадастру – містить повну інформацію про обмеження.
- Рішення про надання землі – визначає умови користування.
- Договір оренди – якщо земля орендована, перевіряйте термін дії.
Земля може перебувати в оренді з правом викупу, під арештом, в заставі. Такі обтяження роблять угоду неможливою або ризикованою.
Помилка №5: Недооцінка ринкової ситуації
Багато власників орієнтуються на застарілі дані про ціни на землю. Ринок змінюється швидко. Зокрема землі біля великих міст дорожчають на 20-30% щорічно. Якщо оцінка проводилася рік тому, вона може не відповідати реальності.
Отже, якщо вам потрібна допомога з нормативно-грошовою оцінкою землі, обов’язково звертайтеся до фахівців. Співпраця з фахівцями допоможе уникнути типових помилок та зробить угоду безпечною.