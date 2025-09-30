        Суспільство

        5 помилок при оцінці землі, які можуть коштувати десятки тисяч

        30 Вересня 2025 13:42
        Як визначити реальну вартість землі? Звернутися до професіоналів для проведення нормативно-грошової оцінки. Компанія PRO LAND INVEST розповіла, яких помилок найчастіше припускаються при проведенні самостійного оцінювання, та як їх уникнути. 

        Помилки при оцінці землі: що варто знати?

        Найчастіше, припускаються таких помилок:

        • ігнорування цільового призначення земельної ділянки;
        • неврахування обмежень, обтяжень;
        • неврахування інфраструктури;
        • ігнорування правового статусу;
        • недооцінка ситуації на ринку.

        Помилка №1: Ігнорування цільового призначення

        Найдорожча помилка – неправильне розуміння можливостей використання землі. Земля для ведення особистого селянського господарства не може використовуватися для комерційного будівництва без зміни цільового призначення. Процедура складна, дорога і не завжди можлива.

        Перевіряйте не лише поточне цільове призначення, а й можливості його зміни.

        Помилка №2: Недооцінка обмежень та обтяжень

        Земельна ділянка може мати десятки прихованих обмежень. Охоронні зони водойм, газопроводів, ЛЕП, історичних пам’яток суттєво знижують вартість землі. 

        Особливо уважно перевіряйте землі сільськогосподарського призначення. Паї з високим бонітетом грунтів коштують дорожче, але якщо земля підтоплюється або засолена, реальна вартість може бути мінімальною.

        Помилка №3: Неврахування інфраструктури

        Відсутність комунікацій може знизити вартість землі на 50-70%. Підведення електрики, газу, водопроводу до віддаленої ділянки коштує сотні тисяч гривень. Іноді це економічно недоцільно.

        Перевіряйте не лише наявність комунікацій, а і їх потужність. Електрика на 10 кВт не підійде для промислового об’єкта. Централізоване водопостачання може працювати лише кілька годин на добу.

        Помилка №4: Ігнорування правового статусу

        Документи, які потребують особливої уваги:

        • Державний акт – перевіряйте дату видачі та відповідність межам.
        • Технічна документація – має бути актуальною та не старшою за 5 років.
        • Витяг з Державного земельного кадастру – містить повну інформацію про обмеження.
        • Рішення про надання землі – визначає умови користування.
        • Договір оренди – якщо земля орендована, перевіряйте термін дії.

        Земля може перебувати в оренді з правом викупу, під арештом, в заставі. Такі обтяження роблять угоду неможливою або ризикованою.

        Помилка №5: Недооцінка ринкової ситуації

        Багато власників орієнтуються на застарілі дані про ціни на землю. Ринок змінюється швидко. Зокрема землі біля великих міст дорожчають на 20-30% щорічно. Якщо оцінка проводилася рік тому, вона може не відповідати реальності.

        Отже, якщо вам потрібна допомога з нормативно-грошовою оцінкою землі, обов’язково звертайтеся до фахівців. Співпраця з фахівцями допоможе уникнути типових помилок та зробить угоду безпечною. 


