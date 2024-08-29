4 атомні блоки відключались від мережі під час останнього масованого удару РФ  

Під час масованої атаки 26 серпня тимчасово від’єдналися від мережі чотири енергоблоки АЕС.

Про це постійне представництво України при міжнародних організаціях у Відні повідомило МАГАТЕ в офіційній ноті.

Зазначається, що о 08:58 відключилися енергоблоки №1, 3 і 4 на Рівненській атомній станції.

О 17:05 через коливання в національній енергосистемі, спричинені російським ударом, також відключився енергоблок №3 на Південноукраїнській АЕС.

Водночас о 09:05 за східноєвропейським часом енергоблоки Південноукраїнської атомної електростанції знизили потужність до сумарного рівня 1 800 МВт.

Постійне представництво України попросило МАГАТЕ негайно донести цю інформацію до всіх членів організації.