Суспільство

4 атомні блоки відключались від мережі під час останнього масованого удару РФ  
29 Серпня 2024 12:39
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АЕС, відключення
Ілюстративне фото / uatom

Під час масованої атаки 26 серпня тимчасово від’єдналися від мережі чотири енергоблоки АЕС.

Про це постійне представництво України при міжнародних організаціях у Відні повідомило МАГАТЕ в офіційній ноті.

Зазначається, що о 08:58 відключилися енергоблоки №1, 3 і 4 на Рівненській атомній станції.

О 17:05 через коливання в національній енергосистемі, спричинені російським ударом, також відключився енергоблок №3 на Південноукраїнській АЕС.

Водночас о 09:05 за східноєвропейським часом енергоблоки Південноукраїнської атомної електростанції знизили потужність до сумарного рівня 1 800 МВт.

Постійне представництво України попросило МАГАТЕ негайно донести цю інформацію до всіх членів організації.


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