23 січня Росія запустила по Україні 44 ракети

У Генштабі ЗСУ уточнили, що вранці 23 січня Росія запустила по Україні 44 засоби повітряного нападу, українська ППО збила 22 ракети.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ
“Протягом доби ворог завдав комбінованого ракетного удару по Україні, застосувавши крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети.
За уточненою інформацією, усього зафіксовано 44 засоби повітряного нападу противника: 4 зенітні керовані ракети С-300/С-400, 15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, 8 ракет Х-22, 12 балістичних ракет “Іскандер-М”, 5 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-31″.
У результаті бойової роботи сили та засоби протиповітряної оборони знищили: 15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, 5 балістичних ракет “Іскандер-М”, 2 керовані авіаційні ракети Х-59.