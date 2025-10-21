        Новини

        22 жовтня в Україні без істотних опадів, найтепліше — на півдні та заході

        Сергій Бордовський
        21 Жовтня 2025 22:22
        читать на русском →
        Карпати в жовтому / Фото: Антон Птушкін/Facebook
        Карпати в жовтому / Фото: Антон Птушкін/Facebook

        У середу, 22 жовтня, більшість областей України залишатимуться без істотних опадів, повідомила синоптикиня Наталка Діденко. Локальні дощі можливі лише на Харківщині, Луганщині, Черкащині, Рівненщині та ввечері — на Київщині.

        Найтеплішою погода буде на півдні та заході країни — вдень +12…+16 градусів. На Рівненщині очікується прохолодніше — +8…+11. У центральних, північних і східних регіонах — +7…+12 градусів. Уночі температура знизиться до +1…+8, при проясненнях можливі заморозки.

        У Києві 22 жовтня буде прохолодно, вдень до +9 градусів, без істотних опадів, із туманами та хмарністю.

        Реклама
        Реклама

        Метеорологиня попереджає, що вже 24–25 жовтня через Україну із заходу на схід пройде атмосферний фронт — погода ускладниться, посилиться вітер, можливі дощі та коливання тиску. Це може спричинити загострення хронічних серцево-судинних хвороб.

        «Осінь поводить себе звично — тумани, дощі, похолодання, невеликі спалахи потепління… і ми, закутані та в шапках, вперто чекаємо тепла, хоча б у батареях», — жартує Діденко.


        Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини