22 жовтня в Україні без істотних опадів, найтепліше — на півдні та заході

У середу, 22 жовтня, більшість областей України залишатимуться без істотних опадів, повідомила синоптикиня Наталка Діденко. Локальні дощі можливі лише на Харківщині, Луганщині, Черкащині, Рівненщині та ввечері — на Київщині.

Найтеплішою погода буде на півдні та заході країни — вдень +12…+16 градусів. На Рівненщині очікується прохолодніше — +8…+11. У центральних, північних і східних регіонах — +7…+12 градусів. Уночі температура знизиться до +1…+8, при проясненнях можливі заморозки.

У Києві 22 жовтня буде прохолодно, вдень до +9 градусів, без істотних опадів, із туманами та хмарністю.

Метеорологиня попереджає, що вже 24–25 жовтня через Україну із заходу на схід пройде атмосферний фронт — погода ускладниться, посилиться вітер, можливі дощі та коливання тиску. Це може спричинити загострення хронічних серцево-судинних хвороб.

«Осінь поводить себе звично — тумани, дощі, похолодання, невеликі спалахи потепління… і ми, закутані та в шапках, вперто чекаємо тепла, хоча б у батареях», — жартує Діденко.