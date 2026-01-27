        Події

        130 рятувальників ліквідовують наслідки удару по Львівщині: фото з місця

        Галина Шподарева
        27 Січня 2026 11:22
        Рятувальники на місці пожежі в Бродах / Фото: ДСНС
        Рятувальники на місці пожежі в Бродах / Фото: ДСНС

        27 січня внаслідок російської атаки сталася масштабна пожежа на об’єкті інфраструктури у Львівській області. До ліквідації займання залучено 36 одиниць спецтехніки та понад 130 надзвичайників.

        Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Львівській області.

        Інформація про постраждалих не надходила. Роботи з ліквідації наслідків тривають.

        Нагадаємо, як повідомили у Бродівській міській раді, сьогодні вранці росіяни атакували об’єкт інфраструктури у Бродах. Місто накрив чорний дим, у повітрі відчувається неприємний запах. Жителів просять щільно зачинити вікна й двері, а також, за можливості, обмежити перебування на вулиці.

        Раніше начальник Львівської ОВА Максим Козицький повідомляв, що внаслідок атаки на обʼєкт інфраструктури жертв та постраждалих немає.

        Ліквідація пожежі в Бродах / Фото: ДСНС

