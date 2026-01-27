130 рятувальників ліквідовують наслідки удару по Львівщині: фото з місця

27 січня внаслідок російської атаки сталася масштабна пожежа на об’єкті інфраструктури у Львівській області. До ліквідації займання залучено 36 одиниць спецтехніки та понад 130 надзвичайників.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Львівській області.

Інформація про постраждалих не надходила. Роботи з ліквідації наслідків тривають.

Нагадаємо, як повідомили у Бродівській міській раді, сьогодні вранці росіяни атакували об’єкт інфраструктури у Бродах. Місто накрив чорний дим, у повітрі відчувається неприємний запах. Жителів просять щільно зачинити вікна й двері, а також, за можливості, обмежити перебування на вулиці.

Раніше начальник Львівської ОВА Максим Козицький повідомляв, що внаслідок атаки на обʼєкт інфраструктури жертв та постраждалих немає.