120-та бригада ТрО ЗСУ провела навчання з тактичної підготовки та топографії для вінничан

Військовослужбовці 120 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ провели навчання з тактичної підготовки та військової топографії для навчальної групи Вінницький обласний Центр підготовки громадян до національного спротиву.

Заняття проводив Євген із позивним «Навігатор». Педагог за освітою, до повномасштабного вторгнення він був тренером зі спортивного туризму, скелелазіння та орієнтування, вчителем фізкультури та захисту України.

Звідти й позивний. В перші дні війни став на захист Батьківщини. «Навігатор» брав участь у бойових діях. Під час служби отримав травму колін – та не «списався», а продовжив службу.

Євген щоденно ділиться здобутими знаннями і навичками з тими, хто опановує основи Нацспротиву.

