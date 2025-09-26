120-та бригада ТрО ЗСУ провела навчання з тактичної підготовки та топографії для вінничан

Соціальна реклама
Військовослужбовці 120 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ провели навчання з тактичної підготовки та військової топографії для навчальної групи Вінницький обласний Центр підготовки громадян до національного спротиву.
Заняття проводив Євген із позивним «Навігатор». Педагог за освітою, до повномасштабного вторгнення він був тренером зі спортивного туризму, скелелазіння та орієнтування, вчителем фізкультури та захисту України.
Звідти й позивний. В перші дні війни став на захист Батьківщини. «Навігатор» брав участь у бойових діях. Під час служби отримав травму колін – та не «списався», а продовжив службу.
Євген щоденно ділиться здобутими знаннями і навичками з тими, хто опановує основи Нацспротиву.
Мета: навчити навчальну групу:
- базовим і просунутим навичкам тактичної підготовки (малий бойовий вишкіл, рухи групою, прихованість, засідки, оборона/штурм малих об’єктів);
- практичній військовій топографії (орієнтування за картами і компасом, визначення координат, планування маршруту, оцінка місцевості);
- інтеграції топографічних навичок у тактичні рішення під час денних і нічних завдань.
- ніколи не відпрацьовувати стрільбу поза дозволеною зоною; дотримуватися правил поводження зі зброєю; мати сертифікованого інструктора для стрільби.
- мати медичний комплект і план евакуації (хто, куди дзвонить у разі травми).
- не виконувати вправи в екстремальних погодних умовах (гроза, сильний вітер) без додаткових запобіжних заходів.
- контролювати втому учасників — робити паузи, поповнення води.
- пояснити правила поводження з мінами/боєприпасами (якщо знаходять: ні в якому разі не торкатися, відмітити місце і доповісти).