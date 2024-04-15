12 людей загинули внаслідок аварії екскурсійного човна у Китаї 

Внаслідок аварії саморобного екскурсійного човна на півночі Китаю загинули дванадцятеро людей.

Про це повідомляє Xinhua.

Інцидент трапився в місті Ціньхуандао в провінції Хебей у суботу, коли під час екскурсії однією з місцевих річок човен із 31-ю людиною на борту перекинувся, і всі пасажири опинилися у воді. 12 з них загинули.

Після трагедії повідомлялося про шістьох зниклих безвісти, але в неділю місцева влада змогла підтвердити, що всі шестеро знайшлись, і вони живі та неушкоджені.

У ході попереднього розслідування встановлено, що човен, який використовувався для екскурсій, був зроблений власноруч місцевими селянами й не був обладнаний ані рятувальними кругами, ані жилетами.

Власника човна та тих, хто використовував його для екскурсій, затримала поліція.