11 російських нелегалів незаконно перетнули кордон Естонії

В ніч на неділю, 25 червня, вісім дорослих і троє дітей нелегально перетнули кордон Естонії з території російської Псковської області.

Про це пише Postimees.

Як зазначили у відомстві, 11 громадян Афганістану, які незаконно перетнули кордон, були затримані у волості Сетомаа Вируського повіту.

Усіх їх виявили в прикордонній зоні близько п’ятої ранку в неділю, їм надали необхідну медичну допомогу.

Оперативний керівник Лиунаської префектури Оттомар Вірк уточнив, що прикордонники Естонії виявили і затримали цих людей під час перетину лінії контролю.

“Під час додаткової перевірки інших незаконних перетинів кордону або слідів спроб перетину кордону виявлено не було”, – зазначив Вірк.

Як громадяни Афганістану досягли прикордонної зони, чому вони прибули саме до Естонії та якою була кінцева точка їхнього маршруту, з’ясовується.