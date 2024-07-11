Політика

11 липня Трамп зустрінеться з Орбаном –  Bloomberg
11 Липня 2024 09:22
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Дональд Трамп і Віктор Орбан / EPA-EFE

11 липня у Флориді зустрінуться прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і колишній президент США Дональд Трамп.

Про це повідомляє Bloomberg із посланням на власні джерела.

Зазначається, що ця зустріч відбудеться менше ніж через тиждень після візиту Віктора Орбана до лідера Росії Володимира Путіна. Видання припускає, що це, ймовірно, посилить побоювання, що угорський лідер працює посередником між Путіним і Трампом.

Після завершення саміту НАТО у Вашингтоні Віктор Орбан відвідає курорт Мар-а-Лаго, де зустрінеться з Дональдом Трампом. За даними джерел, експрезидент США не просив угорського прем’єра закласти основу для якоїсь мирної угоди між Україною та РФ.


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