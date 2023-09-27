1 жовтня в Україна відзначатиметься День захисників і захисниць

1 жовтня Україна вперше відзначатиме День захисників і захисниць в нову дату, вранці цього дня масштабною хвилиною мовчання вшанують тих, хто віддав життя за батьківщину.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Telegram

“Буває, що мовчання здатне сказати більше, ніж будь-які слова. Цієї неділі, 1 жовтня, Україна вперше відзначить у нову дату день своїх захисників і захисниць. Усіх, хто бʼється заради держави. Усіх, хто додає сили Україні. Усіх, хто віддав своє життя заради України”.

Президент наголосив, що цієї неділі вперше вся Україна на хвилину зупиниться, щоб мовчанням вшанувати подвиг наших людей, які загинули, захищаючи державу та українців.

“Хай це стане нашою новою традицією. 9:00. Неділя. 1 жовтня. Центральні площі та вулиці українських міст. Хвилина шани. Хвилина мовчання. Та вічність памʼяті про наших полеглих захисників і захисниць”, − підсумував Зеленський.