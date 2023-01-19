Фоторепортаж із колонії, де утримують російських військовополонених

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває майже 11 місяців. Однак кількість полонених з обох боків досі невідома. Експерти вважають, що йдеться про тисячі військовополонених. Українські військові багато разів розповідали про тортури, побиття та насильство в російському полоні — про якусь офіційну реакцію влади РФ на це невідомо. Україна, на відміну від Росії, надала ООН доступ до полонених, а також розпочала розслідування виявлених випадків жорстокого поводження з ними. Більшість російських військовополонених перебувають в Україні на території спеціальних таборів, які відвідують представники міжнародних правозахисних організацій. «Медузі» вдалося побувати в одній із колоній на заході України, де утримуються полонені, які воювали у складі російської армії — а також у з’єднаннях, підконтрольних самопроголошеним “ЛНР” та “ДНР”.

Фоторепортаж із цього табору.

Из колонии, где находятся российские пленные, отселили обычных заключенных. Это предусмотрено Женевской конвенцией

Мешки с вещами российских пленных

Общее количество пленных, находящихся в лагере, не разглашается

Пункты из Всеобщей декларации прав человека. Эта памятка была в лагере и до войны, когда в колонии содержались обычные заключенные

Барак, в котором живут пленные. За условиями в лагере следят представители Красного Креста, которые его регулярно посещают

Военнопленные, которые были серьезно ранены и потеряли по одной ноге. Слева — житель Донецка, задержанный во время мобилизации в самопровозглашенной ДНР и отправленный на фронт сразу после этого. Справа — контрактник из Калининграда

Российские пленные работают в колонии — например, на производстве бумажных пакетов. Работа оплачивается, на эти деньги военнопленные могут купить себе что-нибудь в местном магазине — или оплатить дополнительный телефонный разговор

Готовят в лагере сами пленные, для них предусмотрено трехразовое питание

Большинство пленных, находящихся в колонии, планируется обменять. Однако в отношении некоторых из них уже открыто уголовное производство в связи с совершенными военными преступлениями

При задержках в конвоировании охрана ставит пленных лицом к стене. После такой паузы их заводят в следующее помещение

Постиранные вещи пленных Старый проводной телефон в колонии. Пленные им не пользуются — с родственниками они связываются по IP-телефонии (до 15 минут в день)

Российские пленные в комнате отдыха. Там они могут посмотреть телевизор или почитать книгу (на украинском языке). Также пленным доступны библиотека и шахматы, на территории колонии есть церковь