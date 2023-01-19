Фоторепортаж із колонії, де утримують російських військовополонених
19 Січня 2023 08:19
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Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває майже 11 місяців. Однак кількість полонених з обох боків досі невідома. Експерти вважають, що йдеться про тисячі військовополонених. Українські військові багато разів розповідали про тортури, побиття та насильство в російському полоні — про якусь офіційну реакцію влади РФ на це невідомо. Україна, на відміну від Росії, надала ООН доступ до полонених, а також розпочала розслідування виявлених випадків жорстокого поводження з ними. Більшість російських військовополонених перебувають в Україні на території спеціальних таборів, які відвідують представники міжнародних правозахисних організацій. «Медузі» вдалося побувати в одній із колоній на заході України, де утримуються полонені, які воювали у складі російської армії — а також у з’єднаннях, підконтрольних самопроголошеним “ЛНР” та “ДНР”.
Фоторепортаж із цього табору.
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