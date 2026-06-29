€60 млрд на оборону: Свириденко пояснила, як Україна використає спецпозику ЄС

Кабінет Міністрів затвердив порядок використання коштів Європейського Союзу, залучених у межах спеціальної позики на підтримку оборонно-промислової спроможності України у 2026–2027 роках.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, це рішення дозволить спрямувати кошти ЄС на закупівлю зброї, військової техніки та обладнання для потреб українського війська.

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Європейське фінансування використовуватимуть не лише для імпорту озброєння. Частину коштів спрямують на пряме фінансування контрактів з українськими виробниками, що має підтримати вітчизняний оборонно-промисловий комплекс.

Закупівлі проводитимуться, зокрема, через міжнародні організації за їхніми процедурами. В уряді розраховують, що це пришвидшить постачання важливих компонентів і готового озброєння для Сил оборони.

Окремо запроваджується система моніторингу, контролю, аудиту та звітування відповідно до вимог Європейського Союзу. Це має забезпечити прозоре й ефективне використання залучених коштів.

Угоду про Ukraine Support Loan підписали та ратифікували наприкінці травня. Це кредитний інструмент ЄС обсягом до €90 млрд, розрахований на 2026–2027 роки.

Із цієї суми €60 млрд мають спрямувати на оборонні потреби України.

За словами Свириденко, вже у 2026 році Україна очікує €28,3 млрд оборонної підтримки в межах Ukraine Support Loan.