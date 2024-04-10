Суспільство

З’явились супутникові знімки наслідків удару по авіазаводу у Воронезькій області

10 Квітня 2024 16:56
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Розслідувачі проєкту “Схеми” оприлюднили супутникові знімки, де видно наслідки удару по авіазаводу у Воронезькій області.

На цьому заводі росіяни ремонтують ракети, які запускають по Україні з винищувачів та бойових гелікоптерів.

Супутник Planet Labs зафіксував пошкодження будівлі 711-го авіаційного заводу у місті Борисоглєбськ Воронезької області. Він розташовується за більше ніж у 300 км від кордону територій, які контролює Україна. На знімку видно пошкодження одного з корпусів на території заводу, у якого внаслідок удару обвалився дах.

Супутникові знімки Planet Labs, де видно наслідки удару по авіазаводу у Воронезькій області

Авіаексперт Анатолій Храпчинський пояснив у коментарі «Схемам», що цей завод — єдине підприємство на території рф, яке здійснює ремонт всієї номенклатури ракет, що знаходяться на озброєнні фронтової авіації, а також ремонт наземних засобів зв’язку та радіотехнічного забезпечення польотів.

Як приклад авіаексперт навів типи ракет Р-73, РВВ-АЕ, Х-25 та Р-27, які, зокрема, використовують для атак по українській території російські вертольоти Мі-24 і Ка-52, а також винищувачі Су-24, Су-25 та Су-34.


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