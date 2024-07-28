З’являються подробиці розгрому бойовиків ПВК “Вагнер” на півночі Малі

Російські Telegram-канали сьогодні вночі повідомили, що колону групи “Вагнера” розбили в Малі.

За інформацією каналу “Военный осведомитель”, російські найманці потрапили в засідку туарегів під час спільної операції з малійською армією.

“У Малі внаслідок засідки бойовиків арабського руху Азавада зазнали важких втрат бійці ПВК “Вагнер” і солдати місцевих збройних сил. Бойовики вже поширюють кадри бійні, яка сталася, які ми публікувати не будемо. Вічна пам’ять”, – йдеться в публікації.

Telegram-канал Baza також стверджує, що колона вагнерівців потрапила в засідку туарегів у Малі. Джерело пише, що було підбито кілька одиниць техніки і вертоліт Мі-24, який намагався прикрити бійців.

“За попередніми даними, загинули щонайменше 20 військовослужбовців ПВК “Вагнер” (низка ресурсів стверджують, що загиблих близько п’ятдесяти), серед яких був і автор відомого Telegram-каналу Grey Zone. Медіаресурси, пов’язані з вагнерівцями, а також російські воєнкори повідомили про втрати приватної військової компанії в Малі. Згідно з їхніми даними, під час проведення спільної операції з малійською армією колона бійців ПВК “Вагнер” потрапила в засідку туарегів. Підбито кілька одиниць техніки, а також вертоліт Мі-24, який намагався прикрити російських бійців. Щонайменше 20 вагнерівців загинули, також туареги взяли в полон поранених”, – пише Baza.

Військовий експерт Борис Рожин у своєму Telegram-каналі повідомив, що Герой Росії Антон Єлізаров на псевдо Лотос, також відомий як наступник Євгена Пригожина, потрапив у полон туарегів (за іншими даними – його вбито).

Експерт пояснив, що заручниками стали кілька бійців “Вагнера”. Водночас він уточнив, що деяких військових, зокрема Лотоса, вже обміняли.

“У Малі внаслідок засідки бойовиків на півночі країни загинула значна кількість бійців ПВК “Вагнер” і солдатів ЗС Малі. Серед полонених був відомий Лотос, але його вже обміняли назад”, – заявив Рожин.

Відомо, що Єлізаров був одним із керівників штурму Бахмута і Соледара.

Рожин також розповів, що серед загиблих, попередньо, був адміністратор Telegram-каналу Grey Zone. Рожин уточнив, що вони були знайомі і бачилися в Москві.

“Мир праху загиблих бійців “Вагнер””, – додав він.

ДШРГ “Русич” опублікувала в телеграмі таке повідомлення: “Наразі, за моїми даними, там понад 80 осіб двохсотих унаслідок цієї операції. Понад 15 осіб перебувають у полоні. Це що стосовно російських наших товаришів, військовослужбовців, які представляють інтереси Росії”.