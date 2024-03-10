Звільнено головкома військово-морського флоту Росії

У Росії звільнено головкома військово-морського флоту Миколу Євменова, пишуть місцеві ЗМІ з посиланням на джерела.

Офіційної інформації з цього приводу поки що немає. Стверджується, що на його місце тимчасово призначено адмірала Олександра Моїсеєва, який раніше командував Північним флотом.

Моїсеєву 62 роки, він із Калінінграда. Велика частина його служби пов’язана з Північним флотом. У 2011 році указом президента Медведєва отримав звання Героя Росії – за успішні ракетні пуски з підводного човна стратегічного призначення.

Нагадаємо, останнім часом ЗСУ змогли вразити морськими дронами кілька російських кораблів у Чорному морі.