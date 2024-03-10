Політика

Звільнено головкома військово-морського флоту Росії

10 Березня 2024 18:34
читать на русском →
росія
ВМФ РФ очолив адмірал Олександр Моїсеєв / Фото з відкритих джерел

У Росії звільнено головкома військово-морського флоту Миколу Євменова, пишуть місцеві ЗМІ з посиланням на джерела.

Офіційної інформації з цього приводу поки що немає. Стверджується, що на його місце тимчасово призначено адмірала Олександра Моїсеєва, який раніше командував Північним флотом.

Моїсеєву 62 роки, він із Калінінграда. Велика частина його служби пов’язана з Північним флотом. У 2011 році указом президента Медведєва отримав звання Героя Росії – за успішні ракетні пуски з підводного човна стратегічного призначення.

Нагадаємо, останнім часом ЗСУ змогли вразити морськими дронами кілька російських кораблів у Чорному морі.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
10 Березня 2024 19:39

У Генштабі повідомили про складну обстановку на сході та півдні України
10 Березня 2024 20:56

У небі над Донеччиною загинув пілот-винищувач Андрій Ткаченко
10 Березня 2024 20:06

Синєгубов не виключає заміну грунту після удару по нафтосховищу у Харкові
10 Березня 2024 19:11

Папа Франциск потрапив під вогонь критики за слова про “білий прапор” для України
10 Березня 2024 18:34

Звільнено головкома військово-морського флоту Росії
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЛУЦЕНКО

Війна в стилі вуду
Віталій ПОРТНИКОВ

Страх війни в Європі. Що змінилося
Павло КАЗАРІН

До війни я лютий не любив
Юрій САПРОНОВ

Вони бояться Путіна
Віталій ПОРТНИКОВ

Масштабна війна і цивілізаційне досягнення України
Юрій САПРОНОВ

Нам потрібно почати відновлювати нашу ядерну зброю
усі думки