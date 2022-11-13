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ЗСУ звільнили Макіївку на Луганщині Сили оборони відновили контроль над селом Макіївка Сватівського району на Луганщині. “Новини з фронту Луганщини: село Макіївка, що у Красноріченській селищній громаді Сватівського району, переходить у “синю зону”. Українські військові відновили контроль над населеним пунктом”, – повідомляє Луганська ОВА. 5 листопада російське видання “Верстка” повідомляло, що біля села Макіївка Сватівського району Луганської області внаслідок обстрілу ЗСУ знищено батальйон мобілізованих росіян із Воронезької області, загинули сотні окупантів. Поділитися:



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