ЗСУ звільнили Макіївку на Луганщині

Сили оборони відновили контроль над селом Макіївка Сватівського району на Луганщині.
“Новини з фронту Луганщини: село Макіївка, що у Красноріченській селищній громаді Сватівського району, переходить у “синю зону”. Українські військові відновили контроль над населеним пунктом”, – повідомляє Луганська ОВА.
5 листопада російське видання “Верстка” повідомляло, що біля села Макіївка Сватівського району Луганської області внаслідок обстрілу ЗСУ знищено батальйон мобілізованих росіян із Воронезької області, загинули сотні окупантів.
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