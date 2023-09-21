ЗСУ знищили ще майже 500 окупантів та 41 артсистему

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 21 вересня, склали 490 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 274 470 військових. Крім того, ЗСУ знищили 41 артсистему, 15 ББМ та 29 дронів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.09.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 274470 (+490) осіб ліквідовано,
- танків – 4638 (+3) од.,
- бойових броньованих машин – 8883 (+15) од.,
- артилерійських систем – 6137 (+41) од.,
- РСЗВ – 781 (+2) од.,
- засоби ППО – 528 (+2) од.,
- літаків – 315 од.,
- вертольотів – 316 од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4850 (+29) од.,
- крилаті ракети – 1479 од.,
- кораблі/катери – 20 од.,
- підводні човни – 1 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8670 (+37) од.,
- спеціальна техніка – 911 (+5) од.