Суспільство

ЗСУ знищили ще майже 500 окупантів та 41 артсистему

21 Вересня 2023 08:28
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війна

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 21 вересня, склали 490 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 274 470 військових. Крім того, ЗСУ знищили 41 артсистему, 15 ББМ та 29 дронів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.09.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 274470 (+490) осіб ліквідовано,
  • танків – 4638 (+3) од.,
  • бойових броньованих машин – 8883 (+15) од.,
  • артилерійських систем – 6137 (+41) од.,
  • РСЗВ – 781 (+2) од.,
  • засоби ППО – 528 (+2) од.,
  • літаків – 315 од.,
  • вертольотів – 316 од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4850 (+29) од.,
  • крилаті ракети – 1479 од.,
  • кораблі/катери – 20 од.,
  • підводні човни – 1 од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8670 (+37) од.,
  • спеціальна техніка – 911 (+5) од.

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