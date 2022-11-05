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ЗСУ відбили атаки біля 14 населених пунктів і розбили пункти управління ворога За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка на Луганщині та Спірне, Бахмутське, Бахмут, Іванград, Кліщіївка, Озарянівка, Майорськ, Кам’янка, Первомайське, Невельське, Мар’їнка, Новомихайлівка і Павлівка Донецької області. Протягом минулої доби противник завдав 6 ракетних та 21 авіаційний удар, здійснив понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів російських окупантів зазнали райони близько 20 населених пунктів Львівської, Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської та Вінницької областей. Сили оборони відбили ворожі атаки біля 14 населених пунктів Луганської і Донецької областей, уразили важливі військові об’єкти окупантів, зокрема 2 пункти управління. Поділитися:



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