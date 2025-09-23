ЗСУ вдарили по нафтопроводу в Брянській області та літаках на аеродромі в Криму

У ніч на 23 вересня українські захисники завдали ударів по стратегічних об’єктах РФ. Уражено нафтопровід у Брянській області, виробничу станцію в Самарській області та військовий аеродром поблизу Севастополя у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Операцію з ураження лінійно-виробничої диспетчерської станції “8-Н” у районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області РФ здійснили підрозділи ракетних військ і артилерії та Сил безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Реклама

Реклама

ЛВДС “8-Н” входить до комплексу магістрального нафтопроводу ЛВДС “8-Н” – ЛВДС “Сталевий кінь”. Об’єкт має стратегічне значення для забезпечення нафтопродуктами російської окупаційної армії.

Підтверджено влучання в насосно-компресорну станцію з подальшим займанням в районі об’єкта.

“Також підтверджено повторне ураження підрозділами Сил безпілотних систем ЗСУ лінійно-виробничої диспетчерської станції “Самара” у Самарській області РФ. Нагадаємо, що це виробнича станція, де відбувається змішування високо- та низькосірчаної нафти із різних родовищ для формування експортного сорту нафти Urals”, – повідомили в Генштабі.

Окрім того, підтверджено влучання по двох літаках на військовому аеродромі “Кача”, що на тимчасово окупованій території АР Крим. Втрат російській авіації завдали підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Результати та ступінь ураження уточнюються.