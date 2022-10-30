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ЗСУ просуваються до Кремінної і блокують війська росії в Херсонській області, – ISW

30 Жовтня 2022 16:52
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херсон

За даними аналітиків, взявши під вогневий контроль трасу Сватово-Кременна, українські захисники відрізали росіянам шлях для перевезення техніки та боєприпасів.

Крім того, після вдалого удару в районі Майорська, внаслідок якого загинуло понад 300 окупантів, спроби штурму російських військ біля Бахмута стали слабшими, – повідомляє ISW.

Південне оперативне командування України повідомило, що російські офіційні особи попередили жителів міста Херсона про виселення за два дні та що російські війська запровадили контрольно-пропускні пункти посиленого контролю та перевірки на блокпостах на шляхах «евакуації» до окупованого Росією Криму. 

Генштаб України також заявив 29 жовтня, що російські війська продовжують примусову евакуацію мирного населення з Нової Каховки, а в Бериславі російські солдати  масово переодягаються в цивільний одяг і переселяються в приватні помешкання.

Міжнародне право вважає «симуляцію цивільного статусу» вдачею до віроломства, що є порушенням законів збройних конфліктів. 

Росія може використовувати тактику віроломства для знелюднення районів Херсонської області та заселення їх солдатами в цивільному, щоб створити умови для звинувачення України у нанесенні ударів по цивільних цілях під час нападу на позиції російських військ.


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