ЗСУ продовжують просуватися в Курській області, – Сирський

Сили оборони України за сьогодні просунулись ще на відстань від 1 до 3 кілометрів у Курській області.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час доповіді президенту Володимиру Зеленському.

“Маємо просування на деяких напрямках на відстань від 1 до 3 кілометрів у бік противника. Вздовж всіє лінії фронту також продовжуються бої, в цілому ситуація контрольована”, – сказав Сирський.

Він також повідомив, що генерал-майор Едуард Москальов вже приступив до виконання обов’язків коменданта Курської області.

“На даний час йдуть бої в районі Малої Локні, я сподіваюсь, там буде взято багато полонених”, – розповів Сирський.