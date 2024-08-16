Політика

ЗСУ продовжують просуватися в Курській області, – Сирський
16 Серпня 2024 19:34
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курська операція
Українські військові їдуть на танку з вказівним знаком "Любимівка" біля російсько-українського кордону в Сумській області / Фото: AP

Сили оборони України за сьогодні просунулись ще на відстань від 1 до 3 кілометрів у Курській області.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час доповіді президенту Володимиру Зеленському.

“Маємо просування на деяких напрямках на відстань від 1 до 3 кілометрів у бік противника. Вздовж всіє лінії фронту також продовжуються бої, в цілому ситуація контрольована”, – сказав Сирський.

Він також повідомив, що генерал-майор Едуард Москальов вже приступив до виконання обов’язків коменданта Курської області.

“На даний час йдуть бої в районі Малої Локні, я сподіваюсь, там буде взято багато полонених”, – розповів Сирський.


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