ЗСУ підтвердили ураження нафтопереробного заводу в Новокуйбишевську та газопереробного в Оренбурзі

Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, у ніч на 19 жовтня Сили оборони успішно вразили Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області рф. На території підприємства зафіксовано серію вибухів і масштабну пожежу.

За попередніми даними, уражено установки первинної переробки нафти (ЕЛОУ-АВТ). Завод виробляє понад 20 видів продукції, а його щорічний обсяг переробки становить близько 4,9 мільйона тонн. Підприємство використовується для забезпечення потреб російської армії.

Також Сили оборони вразили Оренбурзький газопереробний завод, один із найбільших у росії. Він здатний переробляти до 45 мільярдів кубометрів природного газу та понад 6 мільйонів тонн конденсату на рік. Зафіксовано вибухи та пожежу — попередньо пошкоджено одну з установок очищення газу.

Реклама

Реклама

Крім того, у тимчасово окупованому Бердянську знищено базу пально-мастильних матеріалів. Повідомляється про вибухи в районі цілі та подальшу пожежу на об’єкті.

У Генштабі наголосили, що Сили оборони послідовно реалізують заходи зі знищення критичних підприємств, які забезпечують російські війська, — для підриву воєнно-промислової бази держави-агресора та зменшення її спроможності продовжувати війну проти України.