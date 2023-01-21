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ЗСУ “денацифікували” вже 120 тисяч окупантів: втрати ворога станом на 21 січня

21 Січня 2023 10:13
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втрати ворога

Завдяки героїчним зусиллям наших воїнів кількість вбитих ворогів щодня збільшується. Загалом від початку повномасштабної війни російська армія втратила 120 160 своїх солдатів.

Ще 860 російських окупантів загинули на війні в Україні протягом доби 20 січня.

У Генштабі оприлюднили загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.01.23, які орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 120160 (+860) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3140 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6256 (+15) од,
  • артилерійських систем – 2135 (+6) од,
  • РСЗВ – 443 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 220 (+0) од,
  • літаків – 287 (+0) од,
  • гелікоптерів – 277 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1891 (+5),
  • крилаті ракети ‒ 749 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 17 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4918 (+15) од,
  • спеціальна техніка ‒ 193 (+3).

Також за добу 20 січня українська авіація влучила по чотирьох позиціях зенітних ракетних комплексів російських окупантів, повідомили у МВС.

Уточнюється, що авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 18 ударів по районах зосередження ворога. Ще 4 – по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

У Генштабі повідомили, що українські захисники збили 2 розвідувальні БпЛА “Орлан-10” та “Мерлін-ВР”. Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління та 2 райони зосередження і склад боєприпасів окупантів.


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