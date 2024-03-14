Суспільство

ЗРК Patriot продовжують виконувати завдання на прифронтових територіях — Олещук

14 Березня 2024 14:52
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війна, ппо
Українські військові опановують ЗРК Patriot у Німеччині / Фото: Міноборони ФРН

Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив, що зенітно-ракетні комплекси Patriot продовжують виконувати бойові завдання на прифронтових територіях.

Про це Олещук написав у своєму Telegram у четвер, 14 березня.

«Запевняю, зенітні ракетні підрозділи, в тому числі і „Patriot“, продовжують виконувати завдання у визначених районах прифронтових територій. Щодня виконують бойові завдання і наші льотчики, героїчно знищуючи окупанта», — написав він.

9 березня Forbes повідомив, що російські війська, ймовірно, вперше знищили в Україні відразу дві пускові установки американського ЗРК Patriot.

За інформацією журналу, російський безпілотник начебто виявив установки недалеко від лінії фронту під час їх транспортування, після чого в конвой влучила балістична ракета Іскандер.

Зазначалося, що Patriot, ймовірно, знищили недалеко від Покровська Донецької області.


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