Політика

ЗМІ: Зеленський приїхав у Бахмут

20 Грудня 2022 12:43
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бахмут, зеленський

Президент України Володимир Зеленський приїхав у Бахмут – найгарячішу точку на всьому фронті. Про це повідомляє UATV.

“Бахмут залишається найгарячішою точкою на всій лінії фронту – понад 1300 км активних бойових дій. Ще з травня окупанти намагаються зламати наш Бахмут, але час іде – і Бахмут ламає вже не тільки російську армію, а й російських найманців, що прийшли на заміну втраченій армії окупантів”, – заявив Зеленський в останньому відеозверненні напередодні.

Офіційний представник Володимира Зеленського розповів про деякі подробиці візиту президента до Бахмута.

“Володимир Зеленський відвідав передові позиції в Бахмуті, нагородив бійців відзнаками та цінними подарунками. З Бахмуту президент вже поїхав”, – сказав Сергій Никифоров в інтерв’ю “Суспільне”.


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