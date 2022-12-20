ЗМІ: Зеленський приїхав у Бахмут

Президент України Володимир Зеленський приїхав у Бахмут – найгарячішу точку на всьому фронті. Про це повідомляє UATV.

⚡️ President of Ukraine @ZelenskyyUa conducts an unannounced visit to #Bakhmut of Donetsk region. This is reported by our local correspondents pic.twitter.com/VbUDsQUSrC — UATV English (@UATV_en) December 20, 2022

“Бахмут залишається найгарячішою точкою на всій лінії фронту – понад 1300 км активних бойових дій. Ще з травня окупанти намагаються зламати наш Бахмут, але час іде – і Бахмут ламає вже не тільки російську армію, а й російських найманців, що прийшли на заміну втраченій армії окупантів”, – заявив Зеленський в останньому відеозверненні напередодні.

Офіційний представник Володимира Зеленського розповів про деякі подробиці візиту президента до Бахмута.

“Володимир Зеленський відвідав передові позиції в Бахмуті, нагородив бійців відзнаками та цінними подарунками. З Бахмуту президент вже поїхав”, – сказав Сергій Никифоров в інтерв’ю “Суспільне”.