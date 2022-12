ЗМІ: Зеленський приїхав у Бахмут

Президент України Володимир Зеленський приїхав у Бахмут – найгарячішу точку на всьому фронті. Про це повідомляє UATV.

⚡️ President of Ukraine @ZelenskyyUa conducts an unannounced visit to #Bakhmut of Donetsk region. This is reported by our local correspondents pic.twitter.com/VbUDsQUSrC