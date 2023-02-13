Політика

ЗМІ стали відомі деякі подробиці нового пакету антиросійських санкцій

13 Лютого 2023 14:03
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санкції

Агентство Bloomberg і видання Politico повідомляють перші подробиці штрафних заходів, які майже напевно увійдуть до чергового, 10-го пакету санкцій Євросоюзу, спрямованих на припинення російської агресії проти України.

Про ці плани глава канцелярії Урсули фон дер Ляйєн поінформував постійних представників країн-членів Євросоюзу в Брюсселі минулих вихідних.

Серед подробиць санкційного пакету, які опинилися у пресі напередодні формального обговорення, повідомляється таке:

  • обмежувальні заходи будуть введені проти ще чотирьох російських банків, включаючи Альфа-банк – найбільшу в країні приватну кредитну організацію, що належить Михайлу Фрідману;
  • громадянам Росії заборонять перебувати у радах директорів “критично важливих інфраструктурних компаній” Євросоюзу – зокрема, у галузі видобутку, виробництва та постачання енергоносіїв;
  • Список фізичних осіб, щодо яких діють персональні санкції, поповниться ще приблизно 130 іменами. Серед них – представники командування російськими військами, призначені Москвою чиновники самопроголошених “російських регіонів”, а також співробітники лояльних Москві пропагандистських ЗМІ на кшталт RT;
  • додаткові заборони планується запровадити імпорту в ЄС російського каучуку, і навіть асфальту чи бітуму (чи інших продуктів переробки нафти);
  • у Росію, у свою чергу, хочуть заборонити ввозити вантажні автомобілі, інші важкі транспортні засоби, насоси та інше обладнання, яке використовується у будівельному секторі.

Politico також уточнює, що з високою ймовірністю до пакету будуть включені додаткові заборони на експорт електронних компонентів подвійного призначення – тобто тих, що можуть бути використані для виробництва зброї.


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