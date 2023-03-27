ЗМІ: Російська армія готується до нальоту десятків тисяч українських дронів

Американський журнал Forbes зазначає, що в російськомовному сегменті інтернету активно обговорюється швидкий напад на путінські війська, що вторглися в Україну, десятків тисяч безпілотних літальних апаратів, який зараз нібито готується в Києві і який може кардинально змінити ситуацію на передовій.

Про атаку дронів, що готується, говорив у січні Олексій Арестович, донедавна – позаштатний радник Офісу президента України Володимира Зеленського. А у лютому український генштаб оголосив про створення “першої у світі ударної роти БПЛА”.

За інформацією телеграм-каналу “Російський інженер”, Україна скупила в Китаї всі доступні на ринку комплектуючі оснащені відеокамерами щодо недорогих гоночних дронів FPV (“за непрямими оцінками на 50 -100 тис. штук”).

За розміром такі апарати менші за стандартні квадрокоптери, але оснащені потужними двигунами, які дозволяють легкому безпілотнику розвивати швидкість до 200 км/год.

Достатньо прикріпити до нього гранату – і дрон можна використовувати як радіокерованого робота-камікадзе, який здатний досить точно вражати цілі на відносно великій відстані від оператора, що керує ним по відеозв’язку.

Вперше ця тактика була успішно застосована ЗСУ наприкінці липня минулого року, нагадує Forbes, коли імпровізований FPV-апарат прослизнув у двері зайнятого російськими військовими приміщення, перш ніж вибухнути всередині.

З того часу подібні атаки набули широкого поширення, повідомляє видання. У мережі можна знайти відеозаписи, на яких імпровізовані радіокеровані камікадзе завдають ударів по російських танках (апарат може без особливих зусиль пірнути у відкритий люк) або по підрозділах росіян, що окопалися, які неможливо дістати прямою наводкою із землі.

За інформацією Forbes, не менше половини вильотів таких безпілотників завершуються успіхом, тобто вражають намічену ціль – при тому, що “порівняно з іншою керованою зброєю і боєприпасами, що барражують, вони дешеві і легко доступні”.

Видання наводить підрахунки, згідно з якими створення кожного такого імпровізованого камікадзе обходиться всього в кілька сотень доларів, що значно дешевше навіть за звичайний якісний квадрокоптер – це вже не кажучи про іранські “Шахеди”, за кожен з яких Москва платить, за деякими оцінками, від 20 до 50 тисяч доларів.

Наліт 50 тисяч безпілотників, зазначає телеграм-канал “Російський інженер”, може стати атакою безпрецедентного масштабу. Враховуючи, що гоночні дрони дуже стійкі до перешкод, зупинити їх звичайними “глушилками” не вийде.

Хвилі літаючих камікадзе можуть прибувати і прибувати, завдаючи ударів по позиціях росіян, “поки не будуть знищені всі цілі”.