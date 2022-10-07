Кримінал

ЗМІ: На російському аеродромі “Шайківка” безпілотник знищив два ракетоносці Ту-22М3

7 Жовтня 2022 18:57
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На території військового аеродрому “Шайківка” в Калузької області Росії, який розташований за 200 км від українського кордону і за 270 км до Москви пролунав вибух через падіння безпілотника. Апарат, як заявив голова області Владислав Шапша, “прилетів із боку кордону”.

За інформацією українських ЗМІ, безпілотник вилетів із території України та безперешкодно пролетів 200 км від кордону. Російська ППО виявилася повністю безсилою.

“За нашою інформацією, знищено два бомбардувальника Ту-22М3. Російська влада намагається замовчувати інформацію про втрати в результаті атаки”, – йдеться в публікаціях.

Побічно це підтвердив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

“Сьогодні за рішенням ООН відзначається День бавовни”, – пожартував він у Telegram.

У Шайківці базується 52-й гвардійський важкий бомбардувальний авіаційний полк. Саме з цього аеродрому злітають російські Ту-22М3 – далекі стратегічні бомбардувальники-ракетоносці. Саме з них територією України запускаються ракети Х-22. З цих літаків на захисників “Азовсталі” скидали некеровані бомби ФАБ-3000. З них на Одещину летіли російські ракети “Кинжал”.


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