“Зла жінка, яка погано виконувала роботу”: Трамп про завершення кар’єри Ненсі Пелосі

Ненсі Пелосі, перша жінка, яка обіймала посаду спікера Палати представників США, заявила, що не балотуватиметься до Конгресу у 2026 році, завершуючи 40-річну кар’єру.

Про це пише Reuters.

85-річна конгресвумен, вперше обрана у 1987 році, зробила заяву через два дні після того, як виборці Каліфорнії з великим відривом схвалили “Пропозицію 50” — план перерозподілу округів, спрямований на отримання п’яти додаткових місць демократами на виборах до Конгресу наступного року.

“Я не балотуватимусь до Конгресу. З вдячним серцем очікую на свій останній рік служіння”, — написала Пелосі у соцмережах.

Каліфорнія підтримала “Пропозицію 50” у відповідь на аналогічні дії Техасу, які мали на меті зміцнити позиції республіканців. Ініціатива була підтримана губернатором-демократом Гевіном Ньюсомом, але перебувала в полі компетенції Пелосі.

Пелосі була на передовій боротьби за контроль над Палатою представників і, зокрема, протистояння з республіканцем Дональдом Трампом, із яким вона конфліктувала під час його першого президентського терміну (2017–2021).

Вони неодноразово обмінювалися різкими заявами, а Пелосі двічі ініціювала імпічмент Трампа — наприкінці 2019 та на початку 2021 року. Обидва рази Сенат, у якому більшість мали республіканці, його виправдав.

Після оголошення Пелосі про завершення кар’єри Трамп не змінив риторику.

“Я вважаю, що вона була величезною проблемою для країни. На мою думку, вона зла жінка, яка погано виконувала свою роботу, завдавши великої шкоди країні та її репутації. Вона була жахливою”, — сказав він у коментарі з Овального кабінету Білого дому.