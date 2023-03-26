Суспільство

Росіяни змушують жителів Запорізької області отримувати спецперепустки для переміщень окупованими територіями, – Генштаб

26 Березня 2023 10:07
13
читать на русском →
бердянськ, війна, окупація

Російські загарбники зобов’язали мешканців Бердянська отримати перепустки, які надають право переміщуватися окупованими територіями Запорізької області.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

В Бердянську Запорізької області російська окупаційна так звана “адміністрація” видала розпорядження місцевим жителям до 1 квітня отримати в міській комендатурі перепустки для переміщення по тимчасово зайнятих територіях Запорізької області. Але при умові успішного проходження фільтрації.

“Перепустки видаватимуться окремо на людей та на транспортні засоби” – йдеться в повідомленні.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
26 Березня 2023 11:40
31

Наступ росіян в Україні досягає кульмінації, – ISW
26 Березня 2023 12:38
10

Іран почав регулярно постачати Росії безпілотники, – розвідка Британії
26 Березня 2023 09:00
37

Сили оборони ліквідували вже більше 170 тис окупантів
25 Березня 2023 21:00
96

Путін заявив, що Росія розмістить ядерну зброю в Білорусі
25 Березня 2023 17:49
65

Заважає роботі ЗСУ: в Міноборони закликали не висвітлювати тему контрнаступу
Останні новини
усі новини

Думки

Михайло ФЕДОРОВ

Новий підхід до управління системою освіти, розвиток інновацій та мілтек
Александр КИРШ

Обманутые проститутки, или “Хорошие русские”
Юрій ЛУЦЕНКО

Слова Байдена “він – убивця” набули юридичного сенсу
Александр КИРШ

Америчку обидели, или ReaperЛ-ХАРБОР?
Віталій ПОРТНИКОВ

“Он утонул”. Зачем министерство обороны России говорит неправду об американском беспилотнике
Александр КИРШ

Бандеровцы путинского призыва
усі думки