Росіяни змушують жителів Запорізької області отримувати спецперепустки для переміщень окупованими територіями, – Генштаб

Російські загарбники зобов’язали мешканців Бердянська отримати перепустки, які надають право переміщуватися окупованими територіями Запорізької області.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

В Бердянську Запорізької області російська окупаційна так звана “адміністрація” видала розпорядження місцевим жителям до 1 квітня отримати в міській комендатурі перепустки для переміщення по тимчасово зайнятих територіях Запорізької області. Але при умові успішного проходження фільтрації.

“Перепустки видаватимуться окремо на людей та на транспортні засоби” – йдеться в повідомленні.