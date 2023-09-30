Політика

Жозеп Боррель прибув до Одеси з неанонсованим візитом

30 Вересня 2023 17:05
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одеса, боррель

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель опублікував у своєму мікроблозі в соцмережі X відеозвернення, записане на фоні одеського Спасо-Преображенського кафедрального собору, частково зруйнованого російським ракетним ударом 23 липня.

“Одеса – прекрасне місто. Воно має бути в заголовках новин завдяки своїм культурним заходам, унікальній атмосфері, історії… Але натомість вона з’являється в заголовках новин через варварські атаки, які руйнують портову інфраструктуру та старовинні храми. Я став свідком наслідків цієї війни “, – сказав Боррель.

Він також додав, що Україна має повне право захищатись від російської агресії та відновити повний контроль над своєю територією.

“ЄС підтримує Україну стільки, скільки потрібно”, – нагадав він.


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