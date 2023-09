Жозеп Боррель прибув до Одеси з неанонсованим візитом

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель опублікував у своєму мікроблозі в соцмережі X відеозвернення, записане на фоні одеського Спасо-Преображенського кафедрального собору, частково зруйнованого російським ракетним ударом 23 липня.

“Одеса – прекрасне місто. Воно має бути в заголовках новин завдяки своїм культурним заходам, унікальній атмосфері, історії… Але натомість вона з’являється в заголовках новин через варварські атаки, які руйнують портову інфраструктуру та старовинні храми. Я став свідком наслідків цієї війни “, – сказав Боррель.

A year has passed since Russia’s illegal annexation of Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia & Kherson.



Ukraine has every right to defend itself against the Russian aggression and regain full control of its territory.



The EU stands with Ukraine for as long as it takes.