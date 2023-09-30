Жозеп Боррель прибув до Одеси з неанонсованим візитом

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель опублікував у своєму мікроблозі в соцмережі X відеозвернення, записане на фоні одеського Спасо-Преображенського кафедрального собору, частково зруйнованого російським ракетним ударом 23 липня.
“Одеса – прекрасне місто. Воно має бути в заголовках новин завдяки своїм культурним заходам, унікальній атмосфері, історії… Але натомість вона з’являється в заголовках новин через варварські атаки, які руйнують портову інфраструктуру та старовинні храми. Я став свідком наслідків цієї війни “, – сказав Боррель.
A year has passed since Russia’s illegal annexation of Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia & Kherson.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 30, 2023
Ukraine has every right to defend itself against the Russian aggression and regain full control of its territory.
The EU stands with Ukraine for as long as it takes.
Він також додав, що Україна має повне право захищатись від російської агресії та відновити повний контроль над своєю територією.
“ЄС підтримує Україну стільки, скільки потрібно”, – нагадав він.